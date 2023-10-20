  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv

Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
;
7
ID: 34787
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Арлозоров, 108

О комплексе

В самом сердце Тель-Авива, недалеко от театра, недалеко от Кикар Хамедина и парка Яркон. Здесь очень красивый проект, предлагающий роскошные услуги интерьера и экстерьера, с выбором квартиры от 2 комнат до пентхауса. С видом на море.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося района Строительство ведется, Здание будет включать в себя от 2 до 4 комнатных квартир, с высокоуровневой отделкой и изысканным дизайном. Проект ориентирован на качество строительства, роскошное лобб…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,73 млн
Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивнос…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
