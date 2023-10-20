  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34450
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Иегуда ХаЛеви, 77

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива. Рядом с магазинами, кафе и транспортом. Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет. Квартира включает в себя безопасную спальню (Мамед), яркую гостиную и функциональную планировку. Он имеет террасу площадью 27,5 м2 л, предлагающую настоящее открытое пространство. Две ориентации (Западная и Южная) обеспечивают отличную яркость. Парковочное место дополняет собственность. Окружающая среда является динамичной, жилой и ценится за качество жизни и инвестиций. Запрашиваемая цена: 3 900 000.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Ашдод, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Показать все Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
на ашкелонской пристани, очень хорошая сделка, чтобы захватить 2 p из 40m2 полный вид на море с балконом, мамадой, лифтом и подземной парковкой
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$937,365
Улица Бен Иегуда рядом с улицей Фришмана, Квартира 2 комнаты 45 м2 балкон 7 м2 3-й этаж лифт Мамад 2 минуты ходьбы от пляжа Сзади, лицом на запад и очень ярко Инвестиции или маленькая нога на земле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$705,375
Ахзив — 5 великолепных номеров на продажу Великолепный вид на море 125 м2 + терраса 20 м2 (вид на море) Лифт • Парковка • Мамад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации