  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Coin de paradis proche tramway et commerces

Жилой квартал Coin de paradis proche tramway et commerces

Иерусалим, Израиль
от
$2,445
;
6
ID: 34677
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Герцель, 88

О комплексе

Français Français
Райский уголок возле трамвая и магазинов. Красивый 3P полностью отремонтирован в здании, которое получило выгоду от Тамы, с большим балконом с видом на гостиную и возможностью использовать сад. Ни лицом к лицу. Две душевые комнаты, кухня и высококачественная система отопления, бесплатно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
