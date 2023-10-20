  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre

Жилой квартал Michkenot haouma jerusalem centre

Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
;
4
ID: 34358
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaAliya

О комплексе

Новый на рынке, в Michkenot Haouma, недалеко от центрального вокзала и центра города, в резиденции стоя, с видом на набережную, приложение 5P в отличном состоянии, балкон с открытым видом, 2 частные парковки, подвал. Хадасса Эксклюзив, Агентство Такам

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации