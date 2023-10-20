Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям.
Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды.
Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают весь Израиль, легкий доступ к шоссе Кафе, рестораны, супермаркеты и домашнее оборудование и все это у подножия проекта.
Особенности проекта
Очень красивое двойное лобби, оформленное архитектором для максимальной конфиденциальности владельцев.
В спортзале, детской комнате, рабочей комнате
Три педагога, включая Шаббат
Ясный вид с первых этажей.
Проект с банковской гарантией
Возможность 20% финансирования по контракту и 80% при обработке ключей
Каждая квартира продается с частной парковкой.
Высокие стандарты обслуживания
Особенности квартиры
Плитка через дом 80х80
Подготовка к кондиционеру
Качественная мебель для ванной
Смешать краны
Качественные межкомнатные двери
Настраиваемая кухня
Электрические жалюзи через дом
Несколько квартир продаются
3 комнаты поверхность 79 м2 + 12 м2 терраса
4 комнаты площадью 102 м2 +12 м2 терраса
5 комнатная поверхность 122 м2 + 20 м2 терраса
Больше информации Контакты Мардоче Хаят
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно