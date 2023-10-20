Жилой квартал Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
;
4
ID: 34527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Kadish Luz, 22

О комплексе

В тихой и зеленой среде Рамат Шарет откройте для себя исключительный дуплекс, где встречаются пространство, свет и спокойствие. Эта недвижимость площадью 146 м2 предлагает большую гостиную со столовой, открывающейся на две огромные террасы площадью 70 м2 и 30 м2, с видом на долину и купанием пространства света. Родительский люкс, настоящий кокон, имеет прямой доступ к частному саду площадью 30 м2, который идеально подходит для подзарядки. Квартира состоит из 4 спален, включая одну защищенную (расположенную на 3-м этаже с лифтом, в хорошо обслуживаемом здании, она также предлагает парковку, кондиционер в гостиной и индивидуальное газовое отопление). Идеальное место для семей, ищущих комфорт и качество жизни, рядом со школами, иешивом и магазинами по соседству.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
