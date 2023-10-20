  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
$1,49 млн
10
ID: 34196
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль, 30

О комплексе

Français Français
Эта очаровательная и яркая квартира в европейском стиле предлагает комфортную среду проживания в идеальном месте. С площадью 89 м2 он расположен на 3-м и верхнем этаже отремонтированного и хорошо обслуживаемого здания. Он включает в себя три тщательно спроектированных номера: просторная гостиная, полуоткрытая кухня с центральным островом, две комфортабельные спальни и современная ванная комната. Расположенная в тихом и востребованном районе центра города, квартира находится всего в нескольких шагах от основных достопримечательностей, таких как торговый центр Dizengoff, площадь Dizengoff, набережная и пляж. Благодаря трем воздушным ориентациям, в течение дня в квартире много естественного света, что создает яркую и гостеприимную атмосферу. Он также имеет доступ к общей террасе на крыше с панорамным видом на зелень, воздухонепроницаемым укрытием в здании для большей безопасности и установленным лифтом. Эта недвижимость является исключительной возможностью для тех, кто ищет элегантное и удобное жилое пространство в привилегированном городском месте. Для получения дополнительной информации или для планирования визита, не стесняйтесь связаться с нами.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

