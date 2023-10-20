  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Mini penthouse magnifique

Жилой квартал Mini penthouse magnifique

Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
;
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
1
Оставить заявку
ID: 34051
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Anilevitch, 71

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Исключительный пентхаус с захватывающим видом! Откройте для себя эти великолепные 4 комнаты площадью 117 м2, спроектированные с осторожностью и изысканностью, сочетающие в себе роскошь, комфорт и высокое качество материалов. Огромная терраса площадью 25 м2, обращенная к небу, предлагает беспрепятственный вид и купание квартиры при естественном освещении. Мастер-люкс имеет свою собственную ванную комнату, и каждая деталь квартиры была разработана, чтобы предложить уникальное качество жизни. Расположенный в современном и высококлассном здании с очень высокой отделкой, объект также включает в себя 2 частных парковочных места и прилегающий погреб. Редкое добро, возможность не упустить комфорт, элегантность и исключение.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$805,695
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Penthouse near baka
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Показать все Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
3,5 номера района Атикот
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Показать все Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 9 Профессор Шор Стрит В новой программе недвижимости подписался Адам Шустер Просторная 4-комнатная квартира Жилая площадь 98 м2 + солнечная терраса 12 м2! 4-й этаж (здание с 2 лифтами) Квартира очень светлая благодаря большим окнам. Отремонтированная кухня. К…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Красивый 4-комнатный центр города
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации