Жилой квартал Mini penthouse magnifique

Исключительный пентхаус с захватывающим видом! Откройте для себя эти великолепные 4 комнаты площадью 117 м2, спроектированные с осторожностью и изысканностью, сочетающие в себе роскошь, комфорт и высокое качество материалов. Огромная терраса площадью 25 м2, обращенная к небу, предлагает беспрепятственный вид и купание квартиры при естественном освещении. Мастер-люкс имеет свою собственную ванную комнату, и каждая деталь квартиры была разработана, чтобы предложить уникальное качество жизни. Расположенный в современном и высококлассном здании с очень высокой отделкой, объект также включает в себя 2 частных парковочных места и прилегающий погреб. Редкое добро, возможность не упустить комфорт, элегантность и исключение.