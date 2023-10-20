  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Penthouse de reve

Иерусалим, Израиль
от
$1,59 млн
;
10
ID: 34900
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Emanuel Zisman, 17

О комплексе

Хар-хома, Шлав Гимель, Очень красивое здание, 2 лифта, включая Шаббат, на 8 этаже. Каталог квартиры, уникальный, чрезвычайно хорошо устроенный и со вкусом. Сеть 173 м2 на одном лотоке, 6 комнат, высота потолка 3 м, яркие, 4 ориентации, очень просторная кухонная гостиная, превосходная терраса 80 м2, (сукка) с потрясающим видом, открытая восточная (не ветреная), разрешение на бассейн, открытая кухня, 2 родительских люкса, включая один с красивой террасой, 3 ванные комнаты + wc, красивые шкафы для хранения по всей квартире, 2 парковочных места и погреб

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации