Жилой квартал Penthouse de reve

Хар-хома, Шлав Гимель,
Очень красивое здание, 2 лифта, включая Шаббат, на 8 этаже. Каталог квартиры, уникальный, чрезвычайно хорошо устроенный и со вкусом.
Сеть 173 м2 на одном лотоке, 6 комнат, высота потолка 3 м, яркие, 4 ориентации, очень просторная кухонная гостиная, превосходная терраса 80 м2, (сукка) с потрясающим видом, открытая восточная (не ветреная), разрешение на бассейн, открытая кухня, 2 родительских люкса, включая один с красивой террасой, 3 ванные комнаты + wc, красивые шкафы для хранения по всей квартире, 2 парковочных места и погреб
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
