Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
В самом востребованном месте Кирьят-Йовель – на границе Рамат-Деньи и Рамат-Шарет, недалеко от будущей трамвайной линии, в нескольких минутах от торгового центра Малха, парков и общественного транспорта.
В недавнем здании после арматуры (Тама 38), с лифтом Шаббата и выходом полностью без ступеней, находится современная 3-комнатная квартира, построенная всего несколько лет назад.
Площадь 77 м2 хорошо устроена, яркая с двумя ориентациями!
Красивая терраса площадью 12 м2, частично адаптированная для Сокки, с открытым и зеленым видом.
Квартира также включает:
• Мастер-люкс с ванной комнатой
• Дополнительная ванная комната с ванной
Безопасная комната (Мамед)
• Центральный кондиционер
• Наземное отопление
• Частная складская комната, зарегистрированная в кадастре (Табу)
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно