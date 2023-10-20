  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Иерусалим, Израиль
от
$830,775
7
ID: 34539
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Avraham Stern, 11

О комплексе

Français Français
В самом востребованном месте Кирьят-Йовель – на границе Рамат-Деньи и Рамат-Шарет, недалеко от будущей трамвайной линии, в нескольких минутах от торгового центра Малха, парков и общественного транспорта. В недавнем здании после арматуры (Тама 38), с лифтом Шаббата и выходом полностью без ступеней, находится современная 3-комнатная квартира, построенная всего несколько лет назад. Площадь 77 м2 хорошо устроена, яркая с двумя ориентациями! Красивая терраса площадью 12 м2, частично адаптированная для Сокки, с открытым и зеленым видом. Квартира также включает: • Мастер-люкс с ванной комнатой • Дополнительная ванная комната с ванной Безопасная комната (Мамед) • Центральный кондиционер • Наземное отопление • Частная складская комната, зарегистрированная в кадастре (Табу)

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
