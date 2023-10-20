  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Эйлат
  4. Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b

Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b

Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34512
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат
  • Адрес
    Lotus

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красное море в бутик-здании, Коттедж в Саду Рез на продажу выходит в долину. Это здание состоит из 2 уровней, d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемый полной ногой с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальни, Пентхаус на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай. Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии. Стоимость Garden Rez: 3 850 000 ниш Стоимость пентхауса: 3 750 000 ниш

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Иерусалим, Израиль
от
$5,016
Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изы…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Показать все Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Бат-Ям, Израиль
от
$1,80 млн
Идеальный план и очень просторный 5 штук - 135 м2 Дети в ванной комнате В мастер-люксе: душевая + гардеробная Полностью отремонтированная кухня высокого класса 3 туалета Летняя кухня с барбекю и винным погребом на террасе 4 террасы - 60 м2 в общей сложности, с видом на открытое море Парковка…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, по…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации