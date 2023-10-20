Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красное море в бутик-здании, Коттедж в Саду Рез на продажу выходит в долину.
Это здание состоит из 2 уровней, d 1 Garden Rez с частным входом 140 м2 поверхности Обитаемый полной ногой с садом 250 м2, + частный бассейн в форме улитки и 4 спальни,
Пентхаус на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140 м2 с джакузи с видом на рай.
Каждый уровень имеет свой собственный вход и может продаваться отдельно или в одной партии.
Стоимость Garden Rez: 3 850 000 ниш
Стоимость пентхауса: 3 750 000 ниш
Местонахождение на карте
Эйлат, Израиль
