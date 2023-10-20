  1. Realting.com
  Израиль
  Раанана
  Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove

Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove

Раанана, Израиль
$1,12 млн
6
ID: 34323
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    Petah Tikva Subdistrict
  Город
    Раанана
  Адрес
    Atidim

О комплексе

Очень красивая квартира в центре Раананы. Бар Илан Стрит. Идеальное место. Рядом со всеми магазинами и транспортом. Очень просторно. 130 м2 нетто. преимущество 2 небольших террас. Мамад и парковка. Полностью обновлен. Инвестируйте.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Другие комплексы
Бат-Ям, Израиль
от
$940,187
В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building). Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами. Проект основан на сильных ценностях: качество, профессион…
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Эта исключительная недвижимость, расположенная в Башнях Лагуны, в престижном районе Южного пляжа Нетании, предлагает уникальную возможность испытать роскошь на море на своем пике. Просторная планировка квартиры, полученная путем слияния двух единиц, простирается на 320 м2 и включает в себя в…
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Квартира 5 номеров, превращенная в 4 для продажи в Ашдоде в новом районе «МАР». Высота 4 метра под потолком, парковка кондиционера, терраса 30 м2 с видом на море. Высокий этаж в резиденции с 3 лифтами, включая один из Шаббата недалеко от моря, школы, автобусы,
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
