  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
;
10
ID: 34379
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Беэри, 9

О комплексе

Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

