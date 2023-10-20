  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Spacieux

Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 34875
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Керен ХаЙесод, 27

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Реабилитационный район, центральное расположение. 4 номера 100 квадратных метров, квартира с большим потенциалом, очень просторная, 4 направления, балкон, сукка и парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Жилой квартал Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,58 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м эта…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Второй и последний этаж (и половина) Четыре основных направления Большой родительский люкс Балкон 8 м2 + балкон на крыше 20 м2 (также под суккой) Открытый вид на Эйн Керем Полная конфиденциальность Рядом синагога, детские сады, автобусные остановки, магазины и другие удобства. Разрешения на…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивнос…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации