  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Нетания, Израиль
от
$752,400
;
7
Оставить заявку
ID: 34534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Усишкин, 19

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира с очень просторным, очень ясным и совершенно беспрепятственным видом Ситуэ находится в двух шагах от кикара и пляжа. Отличная квартира для жилья или инвестиций

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Bonne occasion clair endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Хадера, Израиль
от
$843,315
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,76 млн
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комнат…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Показать все Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Продается в Арноне Квартира 3 комнаты Рю Хашофет Хаим Коэн Приблизительно 80 м2, 8-й этаж, балкон 6 м2, яркий, открытый вид. Парковка и подвал. Спокойно и в поисках соседства
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации