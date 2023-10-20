  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$391,875
;
7
ID: 34080
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaTayelet

О комплексе

Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции Ашдод-Бич, линия фронта на Тайелете, обращенная к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным туалетом. Идеальная недвижимость, чтобы наслаждаться морем каждый день или выгодно инвестировать в одно из самых востребованных мест. Все находится в нескольких минутах ходьбы: пляж, модные рестораны, кафе, супермаркет и удобства. Здесь вы покупаете место премиум-класса по редкой цене. Возможность быстро воспользоваться.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
