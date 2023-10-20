Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля.
4-комнатный пентхаус на 19-м этаже, площадью 156 м2 с красивой террасой 54 м2
В том числе 1 подвал и 2 парковочных места
Цены. 6.200.000 ш.
Эта цена не включает наши агентские сборы.
Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно