Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2

Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. 4-комнатный пентхаус на 19-м этаже, площадью 156 м2 с красивой террасой 54 м2 В том числе 1 подвал и 2 парковочных места Цены. 6.200.000 ш. Эта цена не включает наши агентские сборы. Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.