  4. Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer

Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
;
4
ID: 34382
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yohanan Hurkanos, 3

О комплексе

Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентхаус предлагает 360-градусный вид на город. Квартира полностью меблирована и предназначена для вашего комфорта. Мамад, лифт, 2 парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
