  2. Израиль
  3. Хадера
  Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Хадера, Израиль
$686,565
ID: 34491
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    ХаНегев

О комплексе

БЖ RE/MAX Hadera представляет 5-комнатный дуплексный пентхаус в приморском районе Ольга-де-Хадера. Его характеристики: ✅ Дуплексный пентхаус на 5 комнат площадью 150 м2, ✅ Солнечная терраса 50 м2, ✅ На 8-м и 9-м этажах, ✅ 2 родительские апартаменты и безопасная комната, ✅ Просторная гостиная, ✅ 3 ванные комнаты и 3 туалета, ✅ Лифт, ✅ Парковка, ✅ огромный потенциал, ✅ Рядом с выездом автомагистрали Тель-Авив, Хайфа, ✅ 5 минут на машине коммерческой деревни Мул Ха-Хоф, ✅ В 10 минутах ходьбы от моря! Уникальная возможность! Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Профессиональная степень - 313736 Beezrat Hashem Beya'had OuBeSimha Nenatsea х

