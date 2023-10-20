  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bonne affaire

Жилой квартал Bonne affaire

Ашкелон, Израиль
от
$501,600
;
10
Оставить заявку
ID: 34734
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Exodus

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Район Neve adarim 4 комнаты в новом здании просторные и светлые Очень хороший продукт для инвестиций или хапиотата

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Иерусалим, Израиль
от
$5,016
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Раанана, Израиль
от
$2,727
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Показать все Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein coeur du centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
В центре города, на стороне больших синагог, Рядом с Mamilla и David citadel HOTEL 7 минут ходьбы. В красивом роскошном здании с охраной 24/24, бассейном, тренажерным залом и джакузи. Очень хорошие 2 номера на продажу 45 м2 нетто (поверхность Израиля 52 м2) очень хорошо устроены и солнечные,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентха…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
В центре города Раанана находится в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и магазинов. Очень красивые 4 штуки. Терраса имеет западную парковку и подвал. Очень ярко. Мэм
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации