  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
;
6
Оставить заявку
ID: 34878
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - Превосходная 3-комнатная квартира на юге Бат-Яма Идеальное расположение на юге Бат-Яма, в недавно отремонтированном здании. Полностью отремонтированная квартира, идеально подходящая для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять. Особенности квартиры: • 3 современных номера • 80 м2 интерьера 8 м2 балкон спереди • Парковочное пространство включено • Расположен на 2-м этаже отремонтированного здания Ближайшие удобства: • супермаркеты и местные магазины • Местные рестораны, кафе и пекарни • Парки и зеленые зоны • Школы и основные услуги • Легкий доступ к общественному транспорту • Жизненный и дружелюбный район

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$2,57 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Показать все Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$511,005
Красивые 4 комнаты в небольшом здании в центре в районе Неве Адарим, 3 этаж на 5, терраса Сукка, не пропустить
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Показать все Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Хороший коттедж с большим шармом расположен к западу от Раананы на очень тихой улице. Ремонт, большая кухня с центральным илотом. Просторная гостиная с настоящей столовой. Много света. Под этажом. Парковка и красивый сад с бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Показать все Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» уникальную квартиру, пешком рядом с морем! Характеристики: Дуплекс площадью 70 м2 из 3 элитных номеров с красивыми материалами; - Яркая гостиная с выходом на большую террасу-веранда площадью 35 м2, - …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации