Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Продается - Превосходная 3-комнатная квартира на юге Бат-Яма Идеальное расположение на юге Бат-Яма, в недавно отремонтированном здании. Полностью отремонтированная квартира, идеально подходящая для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять. Особенности квартиры: • 3 современных номера • 80 м2 интерьера 8 м2 балкон спереди • Парковочное пространство включено • Расположен на 2-м этаже отремонтированного здания Ближайшие удобства: • супермаркеты и местные магазины • Местные рестораны, кафе и пекарни • Парки и зеленые зоны • Школы и основные услуги • Легкий доступ к общественному транспорту • Жизненный и дружелюбный район