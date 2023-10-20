Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Превосходная 3-комнатная квартира на юге Бат-Яма
Идеальное расположение на юге Бат-Яма, в недавно отремонтированном здании. Полностью отремонтированная квартира, идеально подходящая для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять.
Особенности квартиры:
• 3 современных номера
• 80 м2 интерьера
8 м2 балкон спереди
• Парковочное пространство включено
• Расположен на 2-м этаже отремонтированного здания
Ближайшие удобства:
• супермаркеты и местные магазины
• Местные рестораны, кафе и пекарни
• Парки и зеленые зоны
• Школы и основные услуги
• Легкий доступ к общественному транспорту
• Жизненный и дружелюбный район
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
