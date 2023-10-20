Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

FOR SALE – 4 номера в самом сердце Ашдода – Рю Рогозин В недавней и популярной резиденции откройте для себя эту красивую 4-комнатную квартиру, идеально расположенную на главной и центральной улице Ашдода. С площадью 122 м2 + 14 м2 терраса, расположенная на 1 этаже с 4 лифтами, в том числе один из Шаббата. Квартира также имеет: Парковочное место Кондиционер Разрешите немного освежиться, чем объясняется его исключительная цена: 2 650 000 вместо 3 000 000. Редкая возможность в центральном районе, недалеко от всех удобств, магазинов, школ и транспорта. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы организовать визит!