Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех.
В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат.
Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садом 80 м2:
Исключительное жилое пространство с большой гостиной и тройной выставкой, 3 просторные спальни (включая мастер-люкс и мамад) с возможностью 4-й.
Роскошные услуги, такие как наземное отопление и кондиционирование воздуха Mitsubishi.
2 частные подземные парковочные места и прилегающий подвал.
Удобное расположение всего в 5 минутах ходьбы от Katamon Shtibleh.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно