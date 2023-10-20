  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Иерусалим, Израиль
$2,98 млн
ID: 34520
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    Maale Zeev, 9

О комплексе

В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садом 80 м2: Исключительное жилое пространство с большой гостиной и тройной выставкой, 3 просторные спальни (включая мастер-люкс и мамад) с возможностью 4-й. Роскошные услуги, такие как наземное отопление и кондиционирование воздуха Mitsubishi. 2 частные подземные парковочные места и прилегающий подвал. Удобное расположение всего в 5 минутах ходьбы от Katamon Shtibleh.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации