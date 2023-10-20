  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Hauts plafonds

Жилой квартал Hauts plafonds

Ашкелон, Израиль
от
$1,25 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 34694
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Вилла с подвалом как Т2 Красивый сад чердак 50м2 барнея В двух минутах от выхода из города

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ашкелон, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Хадера, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Hauts plafonds
Ашкелон, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м эта…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$620,730
4 штуки на набережной Агамим терасса 90 м2 летом как новые
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации