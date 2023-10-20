  1. Realting.com
Жилой квартал 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Тель-Авив, Израиль
$2,04 млн
3
ID: 34164
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yohanan Hurkanos, 31

О комплексе

Новая квартира в очаровательном здании Идеально расположен недалеко от парка Хайаркон и в 400 м от пляжа в самом центре города на тихой улице в 2 шагах от магазинов и метро 3,5 штуки. 90 м2 жилой площади .terrace 7 м2. Высококачественная отделка .floor heating. Кондиционер VRF. Возможность парковки в здании

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Raanana est immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
Жилой квартал Toit prive
Иерусалим, Израиль
от
$2,90 млн
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Показать все Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$924,825
Сегодня квартира из 3,5 комнат расположена на 1-м этаже. Через 4-5 лет здание будет разрушено и перестроено, вам понадобится 30 м2 дополнительного этажа, более высокого с террасы 12 м2 парковки и подвала. Реальная возможность добавленной стоимости
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни …
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
