Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$909,150
;
12
ID: 34515
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Kore HaDorot, 3

О комплексе

Français Français
Продается в Арноне, востребованном жилом районе Иерусалима, квартира площадью 65 м2, предлагающая отличное качество жизни, идеально подходит для семьи с маленькими детьми или для безопасной инвестиции в недвижимость. Расположенный на 2-м этаже без лифта, он состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на террасу Soccah 10 м2, две красивые спальни и дополнительную комнату без окна, которая может использоваться в качестве офиса или дополнительной спальни. Рядом со школами, парками, синагогами и торговым центром Tsomet HaBankim, в квартире царит тихая и практичная обстановка. Здание имеет хороший миклат, расположенный на первом этаже. Квартира светлая, тихая, в подходящем состоянии и доступна сразу. Привлекательная цена: 2 950 000 Любое серьезное предложение будет изучено с максимальным вниманием.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

