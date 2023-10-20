Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Девять на продажу
эксклюзивный
Расположен на улице Вейцмана 93-97 (уголок Пинкас)
В новом высококачественном проекте подписались Цемах Хаммерман и группа Rozio!
Архитектор: Гиди Бар Ориан
Рядом с Hayarkon Парк
Отремонтированная 4-комнатная квартира с высокой архитектурой
На 5-м этаже с открытым видом
Жилая площадь: 96 м2 + балкон 15 м2
Подземная парковка
Переезд: 1-й квартал 2026
События:
Кухонный шулер
Плакат
Прокуратура
Кондиционер VRF
Сопровождение архитектора интерьера до сдачи!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно