  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
;
6
ID: 34221
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shmuel Weiz

О комплексе

Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом сердце динамичного региона, между Университетом Бар-Илана, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Тель-Авивом, непосредственно недалеко от Тель-Авива Гиват Шмуэль выделяется рядом замечательных преимуществ для своих жителей. Высокая стоимость аренды и недвижимости оправдывается неоспоримыми преимуществами проживания в этом городе. Таким образом, Гиват Шмуэль представляет собой настоящий дом для тех, кто ищет более высокое качество жизни, оптимальную доступность услуг, возможности работы и динамичную социальную структуру. Рядом с центром страны Гиват Шмуэль предлагает своим жителям быстрый доступ к основным полюсам страны. Быть в центре – значит быть связанным. Высокий социальный уровень Гиват Шмуэль отличается высоким социальным уровнем, отражающим качество жизни и превосходство своих услуг. Эта социальная динамика способствует созданию благоприятных условий для развития, особенно в школах высокого уровня. Школа, выбранная ADG, предлагает качественное образование, а затем адаптированное к детям Олима Хадашима, способствуя их интеграции и успеху. * Любая дополнительная поддержка и школьная поддержка будет оказываться по направлениям в развивающихся регионах. Особенности квартиры Квартира из 3 комнат Поверхность 82 м2 плюс терраса 10 м2 4-комнатная квартира Поверхность 107 м2 плюс терраса 12 м2 5-комнатный фасад квартиры Поверхность 133 м2 плюс терраса 12 м2 Очень роскошный интерьер Фарфоровая гранитная плитка 80/80 или 100/100 Фарфоровая гранитная плитка в комнатах или паркетный пол на выбор. Терраса выбор плитка, паркет или тик Централизованный кондиционер последнего поколения. Высококачественные межкомнатные двери Выбор кухни, среди лучших компаний на рынке, мраморный план работы Плитка для ванной комнаты до потолка Висячие туалеты Домой Кино Подготовка Электрические магазины во всем доме Клапан для смесителей высокого качества

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
