  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
;
13
Оставить заявку
ID: 34101
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaRav Uziel, 37

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, сочетающей элегантный дизайн и функциональность. Здание состоит из 9 этажей и 38 квартир от 2 до 4 комнат, а также просторных пентхаусов с беспрепятственным видом и высококлассной отделкой. Каждый блок имеет собственный балкон, парковочное место и аккуратный дизайн интерьера, продуманный в каждой детали. Идеальная среда обитания Дэниел Арт Бат Ям гармонично сочетает городскую жизнь с качеством жизни. Проект имеет центральное расположение, недалеко от моря, основных транспортных маршрутов, торговых центров, школ и зон отдыха. Таким образом, жители наслаждаются практичной, приятной и вдохновляющей повседневной жизнью в развивающемся районе.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Exceptionnel rare
Раанана, Израиль
от
$2,47 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
Эксклюзивная продажа Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад) Студия с мезонином Уникально! Очень высокие потолки Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2. Первый этаж: Кухня, ванная и ванная. Меццанин включает в се…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
В самом сердце района Бака, улица Мекор Чаим. Квартира 4 шт 100 м2 в высотном здании, 1-й этаж с балконом и лифтом, включая парковку и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Показать все Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ашкелон, Израиль
от
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации