  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
;
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
1
Оставить заявку
ID: 34324
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Reding, 26

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира из 3 комнат с мамочкой. Рамат-Авив в новом районе Охваченный харадах. Остекленные отсеки под углом много света.. Рядом с новой пляжной набережной и пляжами. Отличные инвестиции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$827,640
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
В центре города Раанана. Дуплексная квартира на третьем этаже. Огромная гостиная. Атипичная квартира с большим шармом. Вид на парк. Улица очень много спрашивает. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$517,275
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$548,625
Центр города, в тихом и живописном маленьком тупике, квартира 2 номера дуплекс, 38 м2, гостиные с кухонькой; наверху: 1 спальня, ванная комната с туалетом. Кондиционер, хорошее состояние, арендовано 4100 нис Цена: 1 750 000 ниш
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации