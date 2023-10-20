  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
$937,365
ID: 34514
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Черниховский, 72

О комплексе

В самом сердце востребованного района Раско в Иерусалиме откройте для себя эту красивую квартиру площадью 67 м2, расположенную на 1-м этаже здания, полностью отремонтированного после TAMA с лифтом Шаббата. Яркая гостиная с полураздельной кухней открывается прямо на красивый огороженный сад площадью около 100 м2, в том числе 15 м2, выложенный в Табу, предлагая исключительное и редкое открытое жилое пространство в городе. Квартира включает в себя большую безопасную комнату (Мамад), а также вторую комнату, идеально подходящую для офиса, детской спальни или дополнительной комнаты. Благодаря своей западной и южной экспозиции, недвижимость имеет приятную природную яркость в течение дня, в тихой и жилой среде. Идеальная возможность комфортно жить в Иерусалиме или сделать надежные инвестиции в недвижимость в очень востребованном районе.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$904,134
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
В центре города Раанана находится в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и магазинов. Очень красивые 4 штуки. Терраса имеет западную парковку и подвал. Очень ярко. Мэм
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный фор…
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,76 млн
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из 6 122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса) 4 м2 хранилище на этаже -1 2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки Спальня с ванной комнатой Общая ванная комнат…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации