Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595

В самом сердце востребованного района Раско в Иерусалиме откройте для себя эту красивую квартиру площадью 67 м2, расположенную на 1-м этаже здания, полностью отремонтированного после TAMA с лифтом Шаббата. Яркая гостиная с полураздельной кухней открывается прямо на красивый огороженный сад площадью около 100 м2, в том числе 15 м2, выложенный в Табу, предлагая исключительное и редкое открытое жилое пространство в городе. Квартира включает в себя большую безопасную комнату (Мамад), а также вторую комнату, идеально подходящую для офиса, детской спальни или дополнительной комнаты. Благодаря своей западной и южной экспозиции, недвижимость имеет приятную природную яркость в течение дня, в тихой и жилой среде. Идеальная возможность комфортно жить в Иерусалиме или сделать надежные инвестиции в недвижимость в очень востребованном районе.