  2. Израиль
  3. Герцлия
  Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer

Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer

Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
;
5
ID: 34181
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Заменгоф

О комплексе

Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
