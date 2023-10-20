  1. Realting.com
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$714,780
;
5
ID: 34811
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
afridar 5 номеров рядом с морем вложили недавно и просторно

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

