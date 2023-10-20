Жилой квартал 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Квартира на продажу в престижной башне NAVE в Бат-Яме. Расположенная на 37-м этаже, эта квартира предлагает потрясающий панорамный вид на Герцлию, побережье и горы Иерусалима. Обладая привилегированным расположением на передней линии моря, эта просторная и великолепная 5-комнатная квартира (140 м2 жилой площади + балкон 20 м2) спроектирована архитектором. Он включает в себя 3 туалета, 2 ванные комнаты, прачечную, 2 частных парковочных места, погреб и ориентирован на север, запад и восток. Резиденция защищена 24/7 и предлагает высококлассный тренажерный зал, частный сад и множество парковочных мест поблизости.