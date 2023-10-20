  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Жилой квартал 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Бат-Ям, Израиль
от
$1,53 млн
;
5
ID: 34864
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Komemiyut

О комплексе

Квартира на продажу в престижной башне NAVE в Бат-Яме. Расположенная на 37-м этаже, эта квартира предлагает потрясающий панорамный вид на Герцлию, побережье и горы Иерусалима. Обладая привилегированным расположением на передней линии моря, эта просторная и великолепная 5-комнатная квартира (140 м2 жилой площади + балкон 20 м2) спроектирована архитектором. Он включает в себя 3 туалета, 2 ванные комнаты, прачечную, 2 частных парковочных места, погреб и ориентирован на север, запад и восток. Резиденция защищена 24/7 и предлагает высококлассный тренажерный зал, частный сад и множество парковочных мест поблизости.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Бат-Ям, Израиль
от
$1,53 млн
