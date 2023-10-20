Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим
Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая.
2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру
Доставка в марте 2028 года
2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh
4 номера 93 м2 с террасой от 11 до 13 м2 Цена от 3.300,000sh
3-комнатный пентхаус 90м2 с террасой 34м2 - 8-й этаж Цена: 3,450,000sh
Пентхаус 4 номера 93м2 с террасой 25м2 - 8-й этаж Цена : 3 800 000ш
Penthouse 4 номера 95m2 с террасой 14m2 - 15-й этаж Цена: 3.880.000sh
Первый этаж 4 комнаты 96м2 с террасой 24м2 Цена от 3.000.000sh до 3.500.000sh (строительство 8 этажей)
4 номера 93 м2 с террасой 11 м2 - 6-й этаж (строительство 8 этажей) Цена: 3,250,000sh
Эти цены не включают наши агентские сборы, которые составляют 2% без учета налогов.
Цены могут быть изменены
Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
