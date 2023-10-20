Жилой квартал Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$16,30 млн
;
12
ID: 34071
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Иеремия, 25

О комплексе

Исключительный Пентхаус-Вилла наслаждается привилегированным расположением с видом на парк Яркон, с панорамным видом на парк, Средиземное море и городской пейзаж. Идеально расположенный в самом сердце популярного района Старого Севера Тель-Авива, отель предлагает пешеходный доступ к порту Тель-Авива, пляжу и многим кафе, ресторанам и магазинам - все в зеленой, тихой и изысканной городской среде. Это редкая резиденция в городском масштабе, сочетающая интимность, щедрые объемы и тщательный архитектурный дизайн. Пентхаус имеет площадь около 380 м2 на пятом и шестом этажах и имеет прямой доступ через безопасный и закодированный лифт. Интерьер имеет пять спален, в том числе большой мастер-люкс, две большие гостиные, три полностью оборудованные кухни и две защищенные комнаты (мадам). Жилые помещения отличаются высокими потолками, подвесной лестницей, широкими зенитными окнами, четырьмя независимыми входами и архитектурной концепцией, предлагающей ощущение частной виллы, нависающей над городом. Недвижимость имеет три террасы общей площадью около 90 м2, расширяя жилые помещения и создавая естественную и гармоничную связь между интерьером и снаружи. Он также включает в себя три стандартных парковочных места и личное пространство для хранения. Редкая возможность приобрести престижную резиденцию с заявленным присутствием в одном из самых востребованных и качественных мест в Тель-Авиве.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Жилой квартал Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$16,30 млн
