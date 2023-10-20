  1. Realting.com
  Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
;
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
ID: 34166
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Квартира с большим садом - Западная экспозиция Расположен на улице с односторонним движением, одной из самых популярных в Раанане. Настоящий частный сад площадью 220 м2, с видом на запад, предлагает гарантированное солнце в течение всего дня. 5-комнатная квартира, включая мамочку, с приятной открытой кухней. В собственности также есть два парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Хадера, Израиль
от
$529,815
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Показать все Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт – щедрые пространства – немедленная доставка! Расположенный в востребованном районе Юд Зайин в Ашдоде, этот исключительный новый коттедж предлагает несравнимое качество жизни на жилой площади 200 м2, …
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Показать все Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
8 улица Кармель (в одной минуте от моря) Новый и эксклюзивный Студия площадью около 50 м2 (отдельная гостиная и комната) Лицом к лицу и очаровательно! Яркий и функциональный 2-й с половиной этаж (без лифта) Ориентация на Восток и Запад
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$391,875
Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции Ашдод-Бич, линия фронта на Тайелете, обращенная к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным ту…
