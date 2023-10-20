  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme

Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme

Хадера, Израиль
от
$4,076
;
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
1
Оставить заявку
ID: 34504
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Просторный и идеально меблированный коттедж, идеально подходящий для семьи, которая ищет высокое качество жизни, комфорт и уединение. Характеристики собственности: • 5 штук • 185 м2 жилой площади • Ландшафтный сад с зоной барбекю 3×5 бассейн с газовой системой отопления • Электрические ворота с интеркомом • Система сигнализации • Возможность оставить бытовую технику Внутренние положения: Первый этаж: • Большая светлая гостиная Mamad (безопасная комната) • Гостевой туалет Пол: • 3 спальни • Родительский люкс • Дополнительная ванная комната и туалет • прачечная/комната обслуживания Вход: 01/02/26 Аренда: 13000 Муниципальный налог (Арнона): 1700 / каждые два месяца Хорошее качество, готовое к переезду – редкая возможность Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$4,076
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Расположен на тихой улице с европейским характером, между Неве-Цедек, Керем-Ха-Тейманим и набережной (300 м). Популярный район с аллеями деревьев, кафе, магазинами и деревенским духом. Пешком: пляжи, Тайелет, Кармель, Шабази, Герцль, рестораны, будущий трамвай. Около 70 м2 на 1-м этаже с от…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричеств…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$689,700
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации