  4. Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Хадера, Израиль
от
$465,548
;
8
ID: 34078
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Небольшая, очень симпатичная 3-х комнатная квартира эксклюзивная в самом центре города и тихая в Хадере! Характеристики: - Квартира 3 комнаты площадью около 70 м2, - Терраса, - На 4-м этаже на 6, - Лифт, - Кадастр! - Отличное место! - Отличная цена! У подножия здания находится супермаркет Carrefour, детский сад и несколько минут от автовокзала и дорог. Рядом с франкоязычной общиной Кавод Хатора. Отличные инвестиции! Премиум прокат! Рафель Бенгигуи, RE/MAX Хадера Профессиональная лицензия 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Хадера, Израиль
от
$465,548
