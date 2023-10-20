Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d
Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания.
Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, две современные ванные комнаты, а также большую террасу с захватывающим видом на море, полностью беспрепятственную и прифронтовую.
Квартира продается с частной парковкой и огромной коробкой для хранения, что очень редко встречается в этом районе.
Всего в нескольких шагах от пляжа, ресторанов, магазинов и всех удобств пристани.
Уникальная возможность жить на море каждый день в элегантной и комфортной обстановке.
Ашдод, Израиль
