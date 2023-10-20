  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,24 млн
;
10
ID: 34081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Egoz

О комплексе

Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, две современные ванные комнаты, а также большую террасу с захватывающим видом на море, полностью беспрепятственную и прифронтовую. Квартира продается с частной парковкой и огромной коробкой для хранения, что очень редко встречается в этом районе. Всего в нескольких шагах от пляжа, ресторанов, магазинов и всех удобств пристани. Уникальная возможность жить на море каждый день в элегантной и комфортной обстановке.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации