  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
;
10
ID: 34211
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Fishman Maimon, 8

О комплексе

Français Français
Продается исключительно: новая квартира 14, Фишман Маймон Стрит Тихая и престижная улица нового севера, недалеко от площади Рабина, школ, яслей и культурно-досуговых центров. В новом здании (поставка запланирована на 2024 год) проект фирмы Кринского Готлиба. Просторная 3-комнатная квартира На 3-м этаже, яркий и хорошо устроенный Жилая площадь 70 м2 + солнечная терраса 14 м2 1 ванная комната и 2 туалета Подвальная парковка Подвал 5 м2

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации