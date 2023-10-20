Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается исключительно: новая квартира
14, Фишман Маймон Стрит
Тихая и престижная улица нового севера, недалеко от площади Рабина, школ, яслей и культурно-досуговых центров.
В новом здании (поставка запланирована на 2024 год) проект фирмы Кринского Готлиба.
Просторная 3-комнатная квартира
На 3-м этаже, яркий и хорошо устроенный
Жилая площадь 70 м2 + солнечная терраса 14 м2
1 ванная комната и 2 туалета
Подвальная парковка
Подвал 5 м2
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
