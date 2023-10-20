  1. Realting.com
  Израиль
  Ашкелон
  Жилой квартал Vue sur la mer

Жилой квартал Vue sur la mer

Ашкелон, Израиль
от
$721,050
ID: 34697
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Великолепные 4 штуки Последнее здание в Барнеа переименованный промоутер вид с моря высокий

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Иерусалим, Израиль
от
$962,445
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$1,72 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse kfar david jerusalem
Жилой квартал Penthouse kfar david jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$9,41 млн
Улица Исмаха Мелеха, в Кфар-Давиде, роскошный пентхаус, залитый светом. Огромная гостиная, терраса площадью 250 м2 с просто захватывающим видом на Старый город и его валы. Большая столовая, современная открытая кухня, 3 люкса. Умный дом, 2 частных парковочных места и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$861,185
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации