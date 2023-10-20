  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Тель-Авив, Израиль
$1,50 млн
7
ID: 34599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shenkin

О комплексе

Продается В красивом комплексе Бецалель с тренажерным залом и охраной Рядом с пляжем, Шук и Шеинкин 2 комнаты просторные 60 м2 Очень красивый балкон 8м2 4 этаж с лифтом Подземная парковка 4 800 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
