  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$1,10 млн
;
6
ID: 34410
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

О комплексе

В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building). Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами. Проект основан на сильных ценностях: качество, профессионализм, надежность, устойчивость и сервис. Каждая деталь предназначена для обеспечения лучшей жизни - более безопасной, здоровой и приятной - с сопровождением от дизайна до доставки ключей. 2 здания с 13 этажами 134 квартиры 5 уровней парковки и подвалов 2 детских сада Общие общественные пространства, способствующие общественной жизни для жителей Дизайн лифтов Планирование и осуществление Хадара Здания, построенные по зеленому стандарту (5281) – 3 звезды Впечатляющий внешний дизайн с современной архитектурой Вид на море с высоких этажей Зеленое пространство под зданиями Всего в 10 минутах езды от моря Линия 20 2 скоростных автобуса Рядом линия метро Велосипедная дорожка у подножия здания

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,10 млн
