Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building).
Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами.
Проект основан на сильных ценностях: качество, профессионализм, надежность, устойчивость и сервис. Каждая деталь предназначена для обеспечения лучшей жизни - более безопасной, здоровой и приятной - с сопровождением от дизайна до доставки ключей.
2 здания с 13 этажами
134 квартиры
5 уровней парковки и подвалов
2 детских сада
Общие общественные пространства, способствующие общественной жизни для жителей
Дизайн лифтов
Планирование и осуществление Хадара
Здания, построенные по зеленому стандарту (5281) – 3 звезды
Впечатляющий внешний дизайн с современной архитектурой
Вид на море с высоких этажей
Зеленое пространство под зданиями
Всего в 10 минутах езды от моря
Линия 20 2 скоростных автобуса
Рядом линия метро
Велосипедная дорожка у подножия здания
Бат-Ям, Израиль
