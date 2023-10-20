  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$623,865
;
10
Оставить заявку
ID: 34575
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Yakinton

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая жемчужина: новая 2-комнатная квартира в Ашдоде «Каланиот» в срочном порядке с кондиционером, парковкой, подвалом

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$332,310
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$623,865
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Показать все Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Это объявление представляет собой замечательную возможность приобрести два независимых объекта недвижимости, расположенных в историческом еврейском квартале Иерусалима, всего в 600 метрах от Стены Плача. Эти резиденции предлагают необыкновенный вид на Старый город и Хар-Ха-Байт, сочетая экск…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Квартира 3 комнаты 70м2 в небольшом здании на 3 этажа Расположен в жилом районе недалеко от магазинов менее чем в 10 минутах ходьбы от станции и центра. Квартира сдается на 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Показать все Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$438,900
Квартира 4 ПК переделана Центральный квартал африканский Вознесенцы
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации