Жилой квартал Vue sur la mer

Rishon Letsion, лицом к морю, (hof rishon letsion)
Близко к морю и тайелету у подножия здания, магазинов и кафе, а также общественного транспорта
Рехов Шайетт
Красивый жилой дом совсем недавно (9 лет),
На 20-м этаже (21), превосходный 5-комнатный пентхаус на уровне, с панорамным и потрясающим видом на море, 200 м2 из которых 100 м2 гостиной кухни, расширенный великолепной террасой 100 м2, меблированный и оборудованный (перголы, современная и функциональная открытая кухня)
Красивый и просторный мастер-люкс с видом на море и большие 3 туалета, 2 красивые ванные комнаты, большой мамад.
Очень красивая кухня от Semel, многочисленные хранилища, практичные и эстетические.
Высокие потолки 3 метра
Квартира почти никогда не жила
Отличное состояние. 1 подвал и 2 парковочных места.
3 лифта, включая 1 шабат
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Досуг
