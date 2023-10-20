Жилой квартал Vue sur la mer

Rishon Letsion, лицом к морю, (hof rishon letsion) Близко к морю и тайелету у подножия здания, магазинов и кафе, а также общественного транспорта Рехов Шайетт Красивый жилой дом совсем недавно (9 лет), На 20-м этаже (21), превосходный 5-комнатный пентхаус на уровне, с панорамным и потрясающим видом на море, 200 м2 из которых 100 м2 гостиной кухни, расширенный великолепной террасой 100 м2, меблированный и оборудованный (перголы, современная и функциональная открытая кухня) Красивый и просторный мастер-люкс с видом на море и большие 3 туалета, 2 красивые ванные комнаты, большой мамад. Очень красивая кухня от Semel, многочисленные хранилища, практичные и эстетические. Высокие потолки 3 метра Квартира почти никогда не жила Отличное состояние. 1 подвал и 2 парковочных места. 3 лифта, включая 1 шабат