  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Vue sur la mer

Жилой квартал Vue sur la mer

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$3,70 млн
;
10
ID: 34888
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    HaShayetet

О комплексе

Français Français
Rishon Letsion, лицом к морю, (hof rishon letsion) Близко к морю и тайелету у подножия здания, магазинов и кафе, а также общественного транспорта Рехов Шайетт Красивый жилой дом совсем недавно (9 лет), На 20-м этаже (21), превосходный 5-комнатный пентхаус на уровне, с панорамным и потрясающим видом на море, 200 м2 из которых 100 м2 гостиной кухни, расширенный великолепной террасой 100 м2, меблированный и оборудованный (перголы, современная и функциональная открытая кухня) Красивый и просторный мастер-люкс с видом на море и большие 3 туалета, 2 красивые ванные комнаты, большой мамад. Очень красивая кухня от Semel, многочисленные хранилища, практичные и эстетические. Высокие потолки 3 метра Квартира почти никогда не жила Отличное состояние. 1 подвал и 2 парковочных места. 3 лифта, включая 1 шабат

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Vue sur la mer
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$3,70 млн
