Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричество, система сигнализации и наблюдения, кондиционер VRF Mitsubishi, беспроводная система орошения и удобрения и многое другое. ** На верхнем уровне: гостиная, кухня, мастер-люкс, офис, душевая комната и сад с видом на гостиную. На нижнем уровне: общественное пространство и две квартиры с двумя красивыми и яркими курсами английского языка (студия, кино, тренажерный зал и т.д.). Всего: построено 234 м2, плюс 169 м2 большого ухоженного сада и английского двора 17 м2. Парковка на роботизированном объекте. На заднем дворе и тихо.