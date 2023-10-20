Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Девять для продажи исключительно
Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион.
*** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричество, система сигнализации и наблюдения, кондиционер VRF Mitsubishi, беспроводная система орошения и удобрения и многое другое. **
На верхнем уровне: гостиная, кухня, мастер-люкс, офис, душевая комната и сад с видом на гостиную.
На нижнем уровне: общественное пространство и две квартиры с двумя красивыми и яркими курсами английского языка (студия, кино, тренажерный зал и т.д.).
Всего: построено 234 м2, плюс 169 м2 большого ухоженного сада и английского двора 17 м2.
Парковка на роботизированном объекте.
На заднем дворе и тихо.
Тель-Авив, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно