  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34385
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион, 60

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Девять для продажи исключительно Дуплекс с садом в совершенно новом и красивом здании на бульваре Бен-Гурион. *** Высококачественный архитектурный дизайн: массивный паркет, импортированный из Франции, утопленные панели, заказная столярная мастерская, шумные двери Pandora, умное электричество, система сигнализации и наблюдения, кондиционер VRF Mitsubishi, беспроводная система орошения и удобрения и многое другое. ** На верхнем уровне: гостиная, кухня, мастер-люкс, офис, душевая комната и сад с видом на гостиную. На нижнем уровне: общественное пространство и две квартиры с двумя красивыми и яркими курсами английского языка (студия, кино, тренажерный зал и т.д.). Всего: построено 234 м2, плюс 169 м2 большого ухоженного сада и английского двора 17 м2. Парковка на роботизированном объекте. На заднем дворе и тихо.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$915,420
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$495,330
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$811,965
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Холиланд – район в полном обновлении, со строительством магазинов, синагог и модернизированных парков! Роскошный пентхаус в здании с престижным лобби, тренажерным залом и 3 лифтами Шаббат. 5 номеров (легкая возможность переехать на 7), жилая площадь 243 м2 + 180 м2 террас Soukka - всего 42…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Редкая жемчужина! Городская квартира 4 номера новая, резиденция с бассейном Димри, 140м2 + 20м2 терраса + балкон 10м2, подвал, парковка, кондиционер, 21-й этаж южнее. Никогда не жил, сразу свободен
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В район…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации