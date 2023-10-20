  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
;
4
ID: 34836
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
