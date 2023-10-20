  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
;
9
ID: 34066
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Emek Refaim, 42

О комплексе

Откройте для себя эту очаровательную 2,5-комнатную садовую квартиру, расположенную на 1-м этаже аутентичного арабского частного дома. Это уникальное свойство предлагает высокие потолки около 4,5 метров, создавая просторную и воздушную атмосферу. С площадью около 82 м2, балконом 5 м2 и частным внутренним двором 15 м2, эта квартира предлагает идеальный баланс между внутренней и наружной жизнью. Расположенный в популярном районе немецкой колонии Иерусалима, этот район славится своим спокойствием, пышной зеленью и богатым историческим наследием. Район отличается своей эклектично-арабской архитектурой, характерной для сооружений конца 19-го века немецкими христианами движения тамплиеров. Жители наслаждаются идеальной близостью к основным культурным и развлекательным центрам Иерусалима, включая роскошный отель Orient, театр Хана, кинотеатр, музей естественной истории и динамичный комплекс Hatahana. Кроме того, новый израильский железнодорожный вокзал в нескольких минутах ходьбы обеспечит удобный доступ к пунктам назначения по всей стране.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
