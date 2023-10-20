  1. Realting.com
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Ашдод, Израиль
от
$705,375
;
6
ID: 34092
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Жаботинский, 47 by hgdwl

О комплексе

Новая строящаяся программа в «Ашдод Парке», новый микрорайон с более чем 2700 строящимися квартирами и всей необходимой инфраструктурой. Каждая квартира с балконом, парковкой и кондиционером. Возможность оплатить 10% и сбалансировать за 3 месяца до поставки, без индексов или процентов

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
